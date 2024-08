M5s pdl su ius scholae sia calendarizzata alla prima capigruppo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024) "Vogliamo credere che FI non abbia fatto una proposta balneare ma sia seria e conseguente. Per questo nellautile al Senato chiederemo la calendarizzazione della proposta di legge sullo ius, da noi presentata per lavolta nel lontano 2013. Qui parliamo dei diritti di ragazze e ragazzi, non si può scherzare". Lo dice interpellata dall'ANSA la senatrice Alessandra Maiorino responsabile dei diritti del M5s.