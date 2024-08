Luvi la figlia di Dori Ghezzi e Fabrizio De André

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 26 agosto 2024) Luisa Vittoria De, detta, è la secondogenita di uno dei simboli della canzone italiana nel mondo. Nata dalla relazione traDe– il cantautore genovese ai tempi era già padre di Cristiano, frutto del suo amore con Enrica Rignon – è venuta al mondo in Sardegna nel 1977. Cristiano è nato il 29 dicembre 1962 dal matrimonio dicon Enrica “Puny” Rignon. Il figlio di Deha studiato per cinque anni al Conservatorio Paganini, dove ha imparato a suonare la chitarra, il violino e altri strumenti. Il suo debutto arriva nei primi anni 80 grazie al gruppo musicale “i Tempi duri”, con il quale incide “Chiamali Tempi Duri”. Dopo lo scioglimento della band Cristiano partecipa a Sanremo e vince il premio della critica, in seguito incide il suo primo album, “Cristiano De”.