Lutto nel calcio | è morto Sven Goran Eriksson l' allenatore di Lazio e Sampdoria aveva un tumore al pancreas

(Di lunedì 26 agosto 2024) È. "Una notizia terribilmente triste ci giunge:all'età di 76 anni. L'exdell'Inghilterra èquesta mattina nella sua casa circondato dai suoi cari", scrive la Bbc., che in Italia ha allenatoe Roma, pochi mesi faannunciato di essere affetto da unincurabile.era stato il primostraniero dell'Inghilterra, legando così indissolubilmente la sua figura albritannico. In Italia era arrivato a metà degli anni '80 alla Roma, dopo l'esperienza sulla panchina del Benfica in Portogallo. Poi le panchina di Fiorentina e. Con lavinse lo scudetto nella stagione 1999-2000. Poi ha girato il mondo dall'Arabia alla Cina, alla Thailandia.