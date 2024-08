Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di lunedì 26 agosto 2024) Chesia caduta in una grave depressioneè un fatto noto già da diversi anni. Purtroppo oggi la tempistica di realizzazione di questo disastro umano si sta velocizzando. Il conflitto è una causa importante, ma non è affatto l’unica, mentre il governo di Kiev finge di intervenire con un documento strategico senza reali contenuti. La strategia del governo Alla terribile prospettiva dello spopolamento, la viceministro per le Politiche Sociali Darya Marchak risponde dicendo che il governo ha già una strategia. O quanto meno la sta elaborando. È un progetto a lungo termine che si dilata fino al 2040. Si presenta come un vero e proprio documento governativo e non come un semplice policy paper, sebbene lo abbiano lasciato aperto alle proposte in arrivo daglicittadini.