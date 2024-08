L’oroscopo di oggi lunedì 26 agosto 2024 | le previsioni segno per segno di Ginny

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di lunedì 26 agosto 2024) L'oroscopo di26: ecco cosa ti riservano le stelle in questa giornata su amore, lavoro e fortuna. Da un lato è una giornata carica di tensioni per colpa di Venere e Saturno, ma dall'altro è anche ricca di voglia di socializzare, soprattutto per i segni d'aria (Gemelli, Bilancia e Acquario). Ilfortunato è ildei Gemelli mentre ilsfortunato il Sagittario.