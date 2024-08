Lorella Cuccarini lascia Amici 24 per una prima serata in Rai? Lei rompe il silenzio e svela la verità

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di lunedì 26 agosto 2024) Cresce l’attesa per l’inizio della ventiquattresima edizione didi Maria De Filippi, che tornerà su Canale 5 il prossimo 15 settembre. In attesa del debutto di24, sui social si sono diffuse le prime indiscrezioni sui nomi di cantanti e ballerini che potrebbero prendervi parte. Secondo quanto riportato da MondoTV24, Samuele Riefoli (in arte D’art), avrebbe incantato la giuria durante i provini. Il ragazzo è niente meno che il figlio del noto cantautore Raf, nato dalla relazione dell’artista con Gabriella Labate. Per quanto riguarda i coach che guideranno gli allievi, è certo che il ballerino e coreografomondo Todaro non farà più parte del talent show di Canale 5. Al suo posto, potrebbe esserci la professionista (nonché ex allieva) diElena D’Amario, oppure l’ex allievo Adriano Bettinelli.