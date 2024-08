LIVE Nardi-Bautista Agut US Open 2024 in DIRETTA | azzurro in campo alle 17

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 26 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:30 Tra circa 30? scenderanno inLucae Roberto. Iniziano gli US! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel match di 1° turnodegli UStra Lucae Roberto. L’viene da un problema fisico che l’ha costretto al ritiro a Washington contro l’USA Mitchell Krueger e non gli ha permesso di giocare tornei di preparazione all’ultimo Major della stagione. Tuttavia, il pesarese giocherà il 3° Slam di stagione e carriera, dopo le pesanti sconfitte contro Muller a Parigi e contro Etcheverry sull’erba londinese.deve ancora vincere il suo primo parziale in un torneo del Grand Slam. Quest’oggi, l’attenuante fisica c’è, oltre che un avversario di fronte che è stato capace di esprimersi al meglio sul cemento newyorchese in passato.