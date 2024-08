LIVE – Nardi-Bautista 5-7 6-6 3-7 0-1 primo turno US Open 2024 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 26 agosto 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per ildegli US(cemento outdoor). Dopo l’exploit a Indian Wells con tanto di vittoria ai danni di Djokovic, il tennista azzurro non è riuscito a ripetersi e negli ultimi mesi ha ottenuto risultati piuttosto deludenti. Chissà che non possa essere proprio la superficie veloce a ridargli fiducia, anche se contro un avversario esperto come lo spagnolonon sarà facile. Le chance di, però, passano soprattutto dalle sue condizioni fisiche: la speranza è che, un mese dopo il ritiro a Washington contro Krueger, possa aver recuperato. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, conpianificati comeincontro della giornata dalle ore 17.00 italiane (le 11.00 locali) sul Court 7.