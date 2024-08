LIVE – Berrettini-Ramos 3-2 primo turno US Open 2024 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 26 agosto 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per ildegli US(cemento outdoor). Debutto in discesa per Matteo, che inaugura il suo cammino a Flushing Meadows contro un avversario che a 36 anni è ancora competitivo, ma non molto sul veloce. Nelha infatti disputato un solo match su questa superficie, perdendo velocemente da Ruud all’Australian. Partirà dunque nettamente favorito il tennista azzurro, che ha grandi ambizioni e vuole partire col piede giusto per poi provare a sorprendere al secondoTaylor Fritz. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, conpianificati come secondo incontro della giornata dalle ore 17.00 italiane (le 11.00 locali).