Lino Giuliano parteciperà al Grande Fratello arriva la conferma

Leggi tutta la notizia su bollicinevip

(Di lunedì 26 agosto 2024) GF nel cast della nuova edizione ci sarà anche, l’indiscrezione Da Temptation Island al GF,approderà nella casa come concorrenteha partecipato all’ultima edizione di Temptation Island e di certo non è passato inosservato per via del suo modo di fare e del suo carattere. Sin dall’inizio nel villaggio si è avvicinato alle tentatrici, nonostante fosse lì per dimostrare all’ormai ex fidanzata che poteva fidarsi di lui. Alessia non ha sopportato la sua vicinanza alle single del reality e ha più volte chiesto il falò anticipato, lui ha sempre rifiutato ma dopo l’ultimatum della Pascarella ha accettato di affrontarla. Lui era convinto di non averle mancato di rispetto, alla fine hanno deciso di uscire separati dal programma.Dopo il reality l’ex volto di Temptation Island ha continuato a frequentare la single Maika Randazzo.