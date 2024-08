Lieto fine per un cane incastrato in un condotto dell’acqua nel Pratese

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di lunedì 26 agosto 2024) CANTAGALLO – Salvato a Cantagallo, in provincia di Prato, dai vigili del fuoco unrimastoin una tubatura. Allaè stata un’avventura aper il piccolo Tobia. Il piccolosi era infilato in une non riusciva ad uscirne. Il fatto è avvenuto ieri sera in località Usella, nel comune di Cantagallo. I vigili del fuoco del distaccamento di Montemurlo, intervenuti, sono riusciti a raggiungere l’animale all’interno dele ad estrarlo, riconsegnandolo poi al proprietario.