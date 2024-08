L’harem di Adilma mantide di Parabiago | compagna di Ravasio moglie di Trifone amante di Ferretti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 26 agosto 2024) “Nulla sembra essere sufficiente per lei: schiava della sua cupidigia, vuole sempre di più”. Non le sono bastate due ville, una casa in Costa Azzurra, una cascina, due auto di grossa cilindrata e una vita agiata da nullafacente. Lei puntava a prendersi tutto. Ecco ladinelle parole del gip Anna Giorgetti, che ieri ne ha convalidato il fermo per l’omicidio del compagno Fabio, camuffato da incidente stradale con omissione di soccorso.