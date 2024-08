Lea Michele mamma bis | è nata la seconda figlia della star di ‘Glee’

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di lunedì 26 agosto 2024) (Adnkronos) – “I nostri cuori sono così pieni”: con queste parole, condivise sul proprio account Instagram, Leaha annunciato di essere diventataper lavolta. Quattro anni dopo il primo figlio Ever Leo, è arrivata una bimba che la coppia ha chiamato Emery Sol. Entrambi i bambini sono nati dall’unione con l’imprenditore Zandy Reich, che l’attrice ha sposato nel marzo del 2019 a Napa, in California. Leaè nota soprattutto per il ruolo di Rachel Berry nella nota serie tv, ma ha partecipato anche allo show ‘Scream Queens’ (sempre ideata da Ryan Murphy, Brad Falchuk e Ian Brennan) e sin da giovanissima ha recitato anche a Broadway. Il suo ultimo impegno a teatro è stato vestire i panniprotagonista Fanny Brice nel revival del noto musical ‘Funny Girl’.