Le Stelle di Branko ecco le previsioni di lunedì 26 agosto

(Di lunedì 26 agosto 2024) "Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di262024 Ariete Un bellissimo raggio lunare vi aiuta a parlare dei vostri sentimenti, propizia relazioni sociali e importanti incontri di lavoro. Questa Luna transita in Gemelli e diventa in mattinata ultimo quarto, fase utile per i vostri affari finanziari, il controllo di tutte le questioni scritte, utilissima per rafforzare o ritrovare il dialogo con i fratelli. Sì a coraggiose iniziative! Siete simpatici, sensuali, affascinanti. Non è facile dirvi di no. Toro Sarete sorpresi voi stessi di avere certi ideali, nonostante vi siate sempre considerati pragmatisti, con la testa sulle spalle. Questo è un effetto di Nettuno visionario in Pesci sul vostro tecnologico Urano.