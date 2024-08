L’Amerigo Vespucci conquista Tokyo video Crosetto | Un pezzo di orgoglio italiano nel mondo

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 26 agosto 2024) Inaugurata oggi la tappa didel Tour Mondiale di Nave Amerigo, lo storico veliero e nave scuola della Marina Militare, ambasciatore del Made in Italy nel, per la prima volta in Giappone. Alla cerimonia inaugurale del Villaggio Italia a, che ha dato inizio anche alle visite a bordo della Nave, è intervenuto il ministro della Difesa Guido, che ha fortemente voluto il progetto. “Il Tour Mondiale di Navee il Villaggio Italia portano aun, un piccolodell’Italia dell’arte, della cultura, del cibo, del vino, della tecnologia, del design. Così come un piccolodi cultura la portano i nostri amici della banda musicale della marina che saranno qua anche quando l’Italia parteciperà all’Expo universale di Osaka”, sottolinea il ministro della Difesa Guido