La crisi sudanese persiste

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di lunedì 26 agosto 2024) Continua a rivelarsi drammatica la situazione in Sudan: Paese che, dall’aprile del 2023, è dilaniato da una violentissima guerra civile. E intanto sono arrivati risultati non troppo positivi dal vertice di pace tenutosi in Svizzera.