L’81esima Mostra del Cinema di Venezia 2024 farà brillare bellezze e beauty look da sogno | ecco chi sono le protagoniste più attese

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 26 agosto 2024) La bellezza è di casa a: «Quando arriviamo in questa città inusitata, la contempliamo immancabilmente con occhi prevenuti e rapiti, la guardiamo coi nostri sogni. Scatena tutte le nostre facoltà di ammirazione» ha scritto Guy de Maupassant. Untutto glamour sarà (anche)edizione delladel, in programma dal 28 agosto al 7 settembre, ricca di star internazionali e grandi donne in arrivo.