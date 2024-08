Juventus è fatta per Conceicao | la formula e le cifre dell’operazione | VIDEO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 26 agosto 2024) Laha chiuso un altro colpo di mercato con l’arrivo di Francisco, che arriva in prestito dal Porto e rappresenta il secondo acquisto a stretto giro di posta dopo quello di Nico Gonzalez. il giovane esterno offensivo, proveniente dal Porto, è sbarcato a Torino nella tarda serata di domenica. LeQuesta mattina sono in programma le visite mediche, che precederanno la firma sul contratto. L’accordo prevede il prestito secco per una cifra vicina ai 10 milioni di euro (7+2 di bonus) che copriranno anche il costo dell’ingaggio del giocatore per questa stagione. Il contratto fra il calciatore e il club lusitano prevede una clausola rescissoria da 30 milioni di euro – che poi saliranno a 45 – entro il 15 luglio 2025. Al via le visite mediche di #???? pic.twitter.