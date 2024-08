Jesi rifiuti abbandonati in centro | Aggiunte altre fototrappole

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 26 agosto 2024) Non si arresta il fenomeno deiinstorico di, soprattutto ma non solo il finesettimana. Tante le segnalazioni che arrivano dai residenti e dal comitatostorico per i sacchettiin prossimità dei bidoni. Il presidente del comitato Roberto Vecci chiede anche la sostituzione di quelli dell’isola ecologica di via Petrucci con altri più funzionali come quelli di piazza Baccio Pontelli dove pure non mancano i sacchetti lasciati a terra. L’assessore Alessandro Tesei (nella foto) rassicura: "Il numero dei bidoni è studiato in base alla popolazione residente. Abbiamo ampliato le zone dove posizionaree anche via Petrucci è stata inserita". Un problema quello deiinche si trascina da tempo ma sembra essersi accentuato nell’ultimo anno con l’inserimento delle isole intelligenti.