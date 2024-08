Inter Lautaro Martinez SALTA l’Atalanta? Le CONDIZIONI dell’attaccante dopo il forfait con il Lecce

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 26 agosto 2024)potrebbere la sfida dell’contro: ecco come sta il bomber nerazzurro L’infortunio disembra più grave nel previsto. Questo non tanto per l’entità in sé, dato che si tratta di una legge elongazione senza lezioni, ma perché il capitano dell’potrebbere anche il match contro. Ecco il punto