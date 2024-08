Incidente in val Seriana | un morto e statale chiusa al traffico

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 26 agosto 2024) Bergamo, 26 agosto 2024 –mortale all’interno ad Albano Sant'Alessandro, in Valle. È il drammatico bilancio dello scontro tra due veicoli avvenuto nella galleria Montenegrone. Sono in corso i rilievi per accertare la dinamica dello schianto ma nel frattempo è statatemporaneamente la strada671 della "Val" tra il km 2 e il km 9. Ilviene deviato in loco tra gli svincoli Torre dei Rovere e Membro. Sul posto personale Anas e forze dell'ordine per la gestione dele consentire la riapertura in sicurezza nel più breve tempo possibile.