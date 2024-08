Incidente a Palestrina due ragazze investite sulle strisce vicino a Roma | morta 20enne

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di lunedì 26 agosto 2024) Duedi vent’anni sono state travolte da un'auto mentre attraversavano la strada per andare in chiesa ieri a. Una delle due giovani, trasportata con l'elisoccorso in gravissime condizioni in ospedale, èstamattina. L'amica è ferita ma non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti il 118 e i carabinieri della compagnia di. La conducente dell'auto, una 72enne, è rimasta illesa. Il veicolo è stato sequestrato.