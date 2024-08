IL POSTICIPO La Pergolettese debutta a Vercelli

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024) Debutto in trasferta in Serie C per lache stasera alle 20,45 affronta allo stadio Piola la temibile Pro. I cremaschi cercano un risultato positivo per partire con il piede giusto in questa prima annata senza l’indimenticabile dg Cesare Fogliazza, scomparso a maggio. Il tecnico Giovanni Mussa, in terra piemontese, dovrebbe proporre il 3-5-2 provato più volte durante il precampionato. "Andiamo aper cercare di portare a casa punti - afferma l’allenatore - i ragazzi in queste settimane hanno lavorato bene e sono fiducioso per questa partita d’esordio. Sappiamo quali sono i nostri punti deboli e i nostri punti di forza. Mercato? Non escludo che possa arrivare ancora qualche giocatore,la squadra è attrezzata comunque per affrontare al meglio la stagione".Raffaele Sisti