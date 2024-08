Il Coro di voci bianche Maitrise des Bouches du Rhone ad Arezzo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 26 agosto 2024), 26 agosto 2024 – La Maîtrise départementale des-du-Rhône in Toscana per celebrare il 30° anniversario. «Questo evento significativo sarà l'occasione per condividere la nostra passione per l'arte vocale attraverso una serie di concerti in Toscana, più precisamente ade nei suoi dintorni. La Maîtrise départementale des-du-Rhône - Marseille - France, il nostro ensemble vocale è composto da undi bambini e giovani professionisti, oltre a unda camera di adulti professionisti. Da tre decenni, ci dedichiamo alla promozione dell'arte vocale con un alto livello di professionalità ed eccellenza artistica. La nostra struttura è riconosciuta a livello internazionale per le sue prestazioni di alto livello, acclamate nel mondo artistico e musicale.