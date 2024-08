I segreti per avere tutti dieci in pagella il decalogo di una studentessa calabrese | Gli insegnanti non sono solo fonti di conoscenza ma anche guide mentori e modelli

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di lunedì 26 agosto 2024) La scuola è un luogo dove si posscoprire nuovi interessi e passioni, e dove si gettano le basi per il futuro. Ma come si può fare persuccesso e ottenere unaperfetta? Una, come segnala Skuola.net, ha rivelato i suoi, riassunti in unche potrebbe essere utile per molti studenti. L'articolo Iperin, ildi una: “Glinondi, ma” .