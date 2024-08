I nostri cuori sono così pieni Lea Michele e Zandy Reich sono di nuovo genitori

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di lunedì 26 agosto 2024) Leae il maritodiventati di, rendendoEver Leo, il primogenito di 4 anni, un fratello maggiore; la coppia ha annunciato via Instagram, domenica 25 agosto, l’arrivo di una femminuccia, Emery Sol. “I” si legge nella caption del post, pubblicato dall’attrice resa famosa dalla serie musical Glee, dove ha conosciuto anche l’ex compagno Cory Monteith, in seguito morto nel 2013 a causa di un mix letale di alcol ed eroina. Pochi giorni prima della nascita della figlia,ha festeggiato il quarto compleanno di Ever su Instagram pubblicando una foto in cui lo abbracciava.