I jeans colorati da provare ora e portare anche in autunno

Leggi tutta la notizia su amica

(Di lunedì 26 agosto 2024) Per l‘2024 non possono mancare i. Dal rosa al rosso, passando per il verde: ancora una volta il denim è protagonista di look casual e trendy. Di seguito, Amica ha selezionato le 8 tonalità da sperimentare. Ad esempio il pantalone in tela ha un’estetica moderna e giovanile grazie alla stampa tie-dye color Barbie. Si indossa con una giacca in denim en pendant e degli stivaletti con tacco. Il color rosso e la silhouette over, invece, donano un tocco originale al classicodatutti i giorni. Il capo si declina con delle pump, una T-shirt e una denim jacket. A seguire, iverdi a vita alta si scelgono con un paio di stivali zebrati, una giacca in pelle, una canotta e un cappello da cowboy.