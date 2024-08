I diritti delle donne minacciati dai trans

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di lunedì 26 agosto 2024) Anche se per l’anagrafe sei diventato femmina, nella realtà resti un uomo. E imporre la tua presenza negli spogliatoi o in altri spazi dedicati all’altro sesso è una violenza. Come accade nelle carceri americane dove molte detenute vengono stuprate da «ex maschi».