Ho visto la morte con gli occhi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 26 agosto 2024) Ha trovato la forza di risalire un dirupo infinito, devastata, ferita. Ilaria Biagi, la compagna diGiancarlo, fisicamente adesso sta bene, "ma è ancora molto provata", spiega chi le sta vicino. Lei torinese, città che il compagno conosceva molto bene, dato che lavorava sotto la mole per l’azienda Thales Alenia Space, non parla di quel 4 agosto che ha stravolto la sua vita: "Holacon gli". La donna era rimasta incosciente per circa un’ora. E, quando ha ripreso conoscenza, ha trovato il corpo del compagno ormai senza vita. Era stata proprio lei a dare l’allarme e a far scattare i soccorsi. Ilaria si è arrampicata fino a raggiungere la terrazza di Vila Gajah Mas per chiedere aiuto. Lei e il compagno sono stati trasportati all’Ospedale Prof Ngoerah Denpasar, ma per l’ingegnere non c’è stato più niente da fare.