“Ho lavorato 13 anni in nero | la titolare diceva ‘se ci tieni tanto i contributi pagateli da sola’”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di lunedì 26 agosto 2024) Fabiana haper trediciin un negozio nel quartiere Parioli a Roma, senza un contratto. "Sostenevano che costava troppo ma non era vero, li vedevo gli incassi. Dicono che i giovani non hanno voglia di lavorare, ma quello che vogliamo è non essere sfruttati".