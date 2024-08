Hanno Ucciso L’uomo Ragno – La Leggendaria storia degli 883 nuova featurette della serie tv in arrivo

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 26 agosto 2024)– La883,tv inLa prima Harley-Davidson di Max Pezzali e l’origine del nome 883 nella quinta clip con scene inediteSky Original di Sydney Sibilia– La883, che arriverà in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dall’11 ottobre. Nell’attesa del debutto, la quinta pillola appena diffusa vede il vero Max Pezzali raccontare al suo alter ego nella, Elia Nuzzolo, gli esordi883 tra Pavia e Milano, fra look improbabili e un primo disco che avrebbe cambiato loro la vita.