Guerra alle notizie e servizi Macron ammanetta Telegram

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di lunedì 26 agosto 2024) Pavel Durov in manette dopo essere atterrato a Parigi. Perché una mossa così improvvida, se sapeva di essere ricercato? Un patto con? Di sicuro i dati delle sue chat fanno gola a molti. In ballo tante libertà. Il patron di X Elon Musk solidale con il magnate russo: «Nel 2030 in Europa si sarà giustiziati per aver messo mi piace a un meme». Kennedy Jr: «Attacco alla democrazia». Lo speciale contiene due articoli