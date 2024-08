Groenlandia colpita da un megatsunami | onda alta 200 metri generata da una frana colossale

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di lunedì 26 agosto 2024) Il 16 settembre 2023 in un'area remota dellasi è verificato uno tsunami (maremoto) violentissimo del quale solo oggi, grazie a un approfondito studio, conosciamo nel dettaglio le dinamiche. Una massicciadal fiordo Dickson ha innescato un'iniziale200e una sessa che ha perdurato per oltre una settimana. I segnali sismici del fenomeno sono stati rilevati in tutto il mondo.