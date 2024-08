Gaeta a bordo di un’auto rubata caricano il distributore di benzina

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

, 26 agosto 2024 – I militari della Tenenza di, stanno indagando su una serie di furti, collegati tra loro, avvenuti nella scorsa notte. Il primo a danno di una donna cl. 1954, la quale ha denunciato che ignoti, hanno asportato la propria autovettura Fiat 500L, regolarmente parcheggiata sotto la propria abitazione, il secondo ha visto il successivo utilizzo come "ariete" della predetta autovettura al fine di asportare l'intera colonnina del self service deldi carburante ad insegna "b-carburante" gestito da una persona di Forma cl.1979, con all'interno tutto l'incasso dei giorni precedenti. L'ammontare della refurtiva è di euro 700,00. Il danno arrecato coperto da assicurazione. Sono in corso le indagini volte a delineare la dinamica dei fatti e l'individuazione degli autori del reato.