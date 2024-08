Francia Macron chiude a un governo di sinistra in nome della stabilità costituzionale Mélenchon | Lo destituiremo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024) Emmanuelha detto no alla formazione di un esecutivo di. Al termine del primo round di negoziati per la formazione del, a sette settimane dal voto delle legislative, il presidente francese ha escluso l’opzione di undi“in” e ha annunciato un nuovo round di consultazioni a partire dal 27 agosto. Un passo indietro netto dopo l’apertura dei giorni scorsi da parte dia un esecutivo guidato da Lucie Castets, candidata del Nuovo Fronte Popolare – vincitore delle elezioni con 193 seggi in Assemblée Nationale, ma molto lontano dalla maggioranza assoluta di 289. La gauche non ci sta: il comunista Fabien Roussel ha esortato ad “una grande mobilitazione popolare nei prossimi giorni”.