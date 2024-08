FOTO Serie C 1a giornata | Benevento-Cavese segui la diretta testuale

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 26 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutosi affrontano al “Ciro Vigorito” nella primadel girone C diC. La compagine metelliana è una neopromossa e l’ultima sfida tra le due squadre risale al 17 aprile 2011 quando ilsi impose 3-2 al “Simonetta Lamberti”. Mister Auteri per questa debutto deve fare i conti con una lunghissima lista di assenti (11 le defezioni a vario titolo) ed ha le scelte obbligate soprattutto in mezzo al campo. Per le non perfette condizioni fisiche il tecnico dei giallorossi getta nella mischia Acampora al posto di Pinato. In difesa c’è Capellini, in dubbio per un virus gastrointestinale. Formazioni ufficiali(4-3-3): Nunziante; Berra, Capellini, Tosca, Ferrara; Acampora, Prisco, Simonetti; Lamesta, Manconi, Lanini. A disp.