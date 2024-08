FORMAZIONI UFFICIALI Verona-Juve le scelte degli allenatori

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 26 agosto 2024) Alle 20:45 scenderanno in campoper la 2° giornata di Serie A 2024/2025. Ecco ledai dueAlle 20:45 scenderanno in campoin una sfida valida per la 2° giornata del campionato di Serie A 2024/2025. Ecco ledai dueNTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona,