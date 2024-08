Foggia-Trapani oggi in tv | canale orario e diretta streaming Serie C 2024 25

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 26 agosto 2024) Le informazioni relative alla data, l’, latv edi, match valido per la prima giornata del girone C di/2025. Riparte la stagione dei Diavoli del Sud dopo la deludente annata scorsa: per la verità l’esordio in Coppa Italia diC non è stato dei migliori, con la sconfitta interna contro il Monopoli. C’è dunque voglia di rivalsa, ma dall’altra parte arriva una formazione ambiziosa come i neopromossi siciliani, che si sono rinforzati con aggiunte di spessore per la categoria e puntano ad un campionato di vertice. SEGUI IL LIVE, COME VEDERE IL MATCH L’incontro andrà in scena nella giornata di lunedì 26 agosto alle ore 20.45, e sarà visibile per gli abbonati su Sky Sport e insu Sky Go e su NOW. Sportface.it, inoltre, vi terrà aggiornati con la cronaca al termine del match.