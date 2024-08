Focus Salute – Il lato oscuro del divertimento tra alcol e droghe

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di lunedì 26 agosto 2024) MILANO (ITALPRESS) – Nel quarantaseiesimo numero di, format tv dell’agenzia Italpress, la ginecologa e oncologa Alessandra Graziottin parla deldeltra i giovani, sempre più spesso alimentato da, che può sfociare in rapporti sessuali non protetti e nell’insorgere di infezioni sessualmente trasmissibili. Dialogo solidale e rapporto affettuoso tra genitori e figli sono punti cardine per la prevenzione dei disagi giovanili. mgg/gsl Unlimited News - Notizie dal mondo