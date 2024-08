FI | Tajani ‘mai al governo con M5S o Pd noi leali’**

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

Roma, 26 ago. (Adnkronos) – "Voglio rassicurare gli elettori: non ci sarà mai uncomposto da Fi e M5S, non ci sarà mai uncomposto da Fi e Pd. Non lo faremo mai. Siamo un forza di centrodestra, quel che vogliamo fare è occupare lo spazio che c'è tra Meloni e Schlein, recuperare consensi che altrimenti andrebbe a prendere sinistra. Io lavoro perché il centrodestra possa allargare i suoi confini e non lasciare spazio su alcune grandi questioni -dalla cittadinanza ai diritti- alla sinistra". Lo ha detto il vicepremier e ministro agli Affari esteri Antonioai microfoni di 'Non stop news' su Rtl 102.5. "Noi siamo leali, leali con gli elettori e leali con i nostri alleati", ha aggiunto poi il responsabile della Farnesina.