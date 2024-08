F1 GP Italia Monza 2024 qualifiche | canale orario diretta tv e streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 26 agosto 2024) La F1 raggiunge il circuito diper il Gran Premio d’. Il tempio della velocità diventa palcoscenico del sedicesimo appuntamento del calendario, in un back-to-back con il fine settimana olandese. La Ferrari è pronta a disputare la propria gara di casa, portando in pista un importante pacchetto di aggiornamenti. Intanto, dopo il successo a Zandvoort, la McLaren è vista come favorita, mentre la Red Bull cercherà il riscatto e la vittoria dopo cinque round a secco. Lesaranno importanti, anche se potrebbero non rivelarsi determinanti. I venti piloti più veloci del mondo andranno a caccia del miglior giro secco, in modo da conquistare la pole position. Il semaforo verde della pitlane scatterà alle 16:00, dando inizio al Q1. La griglia di partenza verrà poi completata con i risultati del Q3, che si concluderà attorno alle 17:00.