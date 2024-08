F1 GP Italia Monza 2024 la gara | canale orario diretta tv e streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 26 agosto 2024) Il circuito diospita uno degli eventi più attesi dell’anno: il Gran Premio d’di F1. Il Circus torna in azione subito dopo l’appuntamento olandese, preparandosi a disputare il sedicesimo appuntamento del calendario. Si tratta delladi casa della Ferrari, co il team di Maranello che per l’occasione ha preparato un importante pacchetto di aggiornamenti. Sulla carta, la squadra favorita è la McLaren, ma la Red Bull ha fame di rivalsa dopo cinque round senza vittorie. Il fine settimana culminerà con ladella domenica, lunga cinquantatré giri. I semafori sul rettilineo principale si spegneranno alle 15:00, dando inizio alla corsana. Il Gran Premio sarà trasmesso ine disponibile su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 previo abbonamento. Gli abbonati Sky potranno, inoltre, disporre della coperturasulle piattaforme di Sky Go e di NOW.