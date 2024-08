Endless Love anticipazioni 27 agosto | Nihan effettua un test di gravidanza l' esito la sconvolge

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 26 agosto 2024) Ecco cosa accadrà nella puntata della soap opera turca in onda domani intorno alle 14:10 circa, la serie viene trasmessa dal lunedì al venerdì nel daytime del pomeriggio di Canale 5. Grazie alledella trama della puntata di, in onda martedì 27su Canale 5 alle 14:10 circa, sappiamo che Ozan è stato arrestato. La serie, nota in Turchia con il titolo originale di Kara Sevda, si incentra sulla travagliata storia d'amore tra i due protagonisti, ed ha vinto l'International Emmy Award. In Italia può essere seguita anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.di: Emir cerca di depistare sua moglie Durante la festa di fidanzamento di Kemal e Asu, il momento culminante del rito degli anelli si trasforma in un