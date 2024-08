Ed Westwick matrimonio da sogno in Italia per il Chuck Bass di ‘Gossip Girl’

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di lunedì 26 agosto 2024) (Adnkronos) – Tre giorni di festa, tanti cambi d’abito e di location. Ildain Campania di Edè stato in pieno stile, il personaggio dia cui l’attore britannico deve la fama. Ed, 37 anni, ha sposato la modella Amy Jackson, 32 anni. Anche lei britannica, nata a Douglas, nell’Isola di Man, ha già un figlio di quasi cinque anni dalla precedente relazione con George Panayiotou.e Jackson si sono conosciuti nel 2022 e a gennaio 2024 avevano deciso di sposarsi. Impegnato insul set del remake di ‘Sandokan’, la serie evento internazionale prodotta da Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction, Edha scelto di restare nel Bel Paese per il suo ‘grande sì’.