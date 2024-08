Ed Westwick e Amy Jackson sposi in Cilento | i dettagli dei look nuziali

Leggi tutta la notizia su lookdavip.tgcom24

(Di lunedì 26 agosto 2024) Matrimonio all’italiana per Ede Amy. In una stagione nuziale particolarmente ricca per i vip, l’attore e la modella hanno scelto la Campania per giurarsi amore eterno. In una domenica di fine agosto i due si sono scambiati le promesse in una cornice da sogno, il Castello di Rocca, nel. Nei giorni precedenti Ed e Amy avevano invece festeggiato con parenti e amici in Costiera Amalfitana. Ecco tutti idel loro wedding nel Bel Paese. La love story La proposta di nozze a gennaio in SvizzeraAttore britannico 37enne, Edè noto soprattutto per aver interpretato il ruolo di Chuck Bass nella serie televisiva Gossip Girl. Amy, 32 anni, è invece una modella e attrice, conosciuta principalmente per i suoi lavori nel cinema indiano. Lei è seguitissima anche su Instagram, dove vanta tredici milioni di follower.