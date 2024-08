E voi sapete accettare i complimenti?

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 26 agosto 2024) Le donne non sanno più? Sembra un’osservazione banale, in realtà in alcuni casi più che una domanda dovrebbe essere un dato di fatto. Sono infatti molte le persone che stentano adun complimento, rispondendo anche con un semplice “Grazie!”. E i motivi sono di differente natura: c’entra sicuramente l’autostima e l’educazione che si è avuta ma non solo; molto dipende dalla società in cui si vive ma anche da specifiche aree del cervello.