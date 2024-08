È tutto allagato Milano Malpensa | un temporale devasta l' aeroporto | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024) Caos all', da poco intitolato alla memoria dell'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Nella prima mattinata di oggi, lunedì 26 agosto, un violentosi è abbattuto sulla Lombardia. E la violenta ondata di maltempo ha guastato non pochi problemi ai viaggiatori italiani e stranieri. Danni e allagamenti sopratnella zona del Varesotto. Ilha colpito anche l'di. La pioggia infatti è penetrata dai soffitti del terminal 1, in tutti i piani. E ha creato diversi laghetti d'acqua artificiali, ben documentati direttamente dai passeggeri in attesa del proprio imbarco. Alcuni di questi sono rimasti alquanto perplessi, dato che non erano state collocate segnalazioni di pericolo.oggi! pic.twitter.