Doping Sinner svela | A Wimbledon molte notti insonni Ecco quello che ho passato | non lo auguro a nessun giocatore

(Di lunedì 26 agosto 2024) “Il processo è stato molto lungo. Poi, dopo, è andata avanti con ancora più attesa e tutto è diventato più lungo verso la fine perché quando senti che il risultato sta arrivando, non sai ancora cosa ne verrà fuori. Ma non è stato un periodo facile per me, quindi sono felice. Soprattutto aho“. Queste le parole di Jannikai microfoni di Espn. Gli US Open si avvicinano ma il tema principale rimane il caso Clostebol: risultato positivo per contaminazione involontaria all’agente anabolizzante di alcune pomate o spray cicatrizzanti e sostanza proibita dall’Itia (International Tennis Integrity Agency) perché dopante, il tennista altoatesino ha commentato gli ultimi mesi che ha dovuto trascorrere. “Spero che le persone capiscano perché mi hanno lasciato giocare e perché sono stato scagionato“.