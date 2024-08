Dallo stop alla corrente alla perdita del GPS | cos’è successo nei 16 minuti prima del naufragio del Bayesian

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di lunedì 26 agosto 2024) Come ha spiegato il capo dell'azienda che ha costruito il, Giovanni Costantino,BBC, sono passati 16tra l'interruzione disulla nave alle 03:56, il che dimostra che l'acqua stavagando aree con circuiti elettrici, e ladel segnale GPS, che indica il momento in cui si è inabissata a Palermo: "Se non fosse entrata acqua, sarebbe stata inaffondabile".