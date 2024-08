Cutrone risponde a Piccoli Cagliari-Como finisce 1-1

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di lunedì 26 agosto 2024) Secondo pareggio per i sardi, primo punto per i lariani in questa Serie A.- Pari ed equilibrio all'Unipol Domus tra, in un match con diverse occasioni e potenzialmente dal peso specifico significativo sul lungo periodo, in ottica salvezza. Alla rete siglata daallo